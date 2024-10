Intervistato da ReteSport, l’ex allenatore dell'Inter, oggi al commento di Dazn, Andrea Stramaccioni chiamato a rispondere sulla situazione del momento della Roma, ha anche analizzato la sfida vinta dai campioni d'Italia nello scorso turno in casa della Roma, club al quale ammette di dover tutto: "Nel settore giovanile, mi sono formato come allenatore. All'epoca c’era Alberto De Rossi che per noi giovani tecnici erano un punto riferimento e un maestro - ha ricordato -. Avevo già ricevuto offerte importanti tra cui quella dell’Inter in cui fui inserito anche nella trattativa per Burdisso (ride ndr). Sfruttai, a malincuore, la clausola rescissoria per andare a Milano che, in quel momento, per me rappresentava un trampolino di lancio irrifiutabile".

Roma-Inter?

"L’idea era di giocarsela alla pari uomo su uomo con zone di pressione alte. La Roma ha avuto un buon approccio alla gara ma, dopo il gol dell’Inter, si è allungata e poteva subire altre reti che avrebbero potuto aumentare il passivo. Complessivamente però la prestazione non è stata positiva: Juric e i calciatori non possono essere soddisfatti di questa partita contro un'Inter che non è più quella della scorsa stagione. La Roma, anche nel finale, non ha mai dato la sensazione di poter essere pericolosa".