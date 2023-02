Nel corso di un'intervista rilasciata al Gazzettino Veneto , Andrea Stramaccioni , oggi opinionista DAZN , ha inquadrato il momento dell'Inter alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions League contro il Porto: "La gara di domani è una responsabilità importante considerando che lo scudetto ormai è andato. Non dico che l'Inter debba vincere il trofeo, ma provare ad andare il più avanti possibile sì".

Un punto di vista sulla situazione di Romelu Lukaku: "Io la vedo in maniera diversa. Innanzitutto tornare dove si è fatto non bene, ma benissimo è sempre rischioso. Poi a inizio stagione il giocatore ha avuto un infortunio serio che l’ha condizionato. Sulle sue prestazioni non c'entra l'assenza di Conte: Inzaghi è stato preso all’Inter proprio perché il suo gioco assomigliava a quello di Antonio".

Infine, sulla corsa Champions: "Molto avvincente. E in questa volata inserirei anche la Juventus".