Parlando ai microfoni de Il Messaggero, Andrea Stramaccioni individua il prototipo di allenatore che servirebbe a José Mourinho per la sua Roma: "Ritengo che Mourinho cerchi un centravanti che abbini la capacità prolifica con quella di saper giocare lontano dalla porta per far salire e rifiatare la squadra. Un tipo alla Edin Dzeko per intenderci. Il primo Edin che abbiamo visto a Roma sarebbe l’ideale".