Smaltita la delusione per la mancata convocazione agli Europei, Angelo Stiller, centrocampista 23enne dello Stoccarda, si proietta alla prossima stagione che vedrà la formazione tedesca tornare a misurarsi anche in Champions League dopo diversi anni di assenza. Parlando ai microfoni della rivista Kicker, Stiller spende una battuta anche sulla sua situazione contrattuale: "Deluso per non avere una clausola? Non ci ho pensato un secondo. Sono molto felice qui e apprezzo quello che ho nel club e quello che mi danno i tifosi. Se hai una buona stagione, non è raro attirare interesse. Ma il problema di un trasferimento non me lo sono mai posto, non mi preoccupa".

Quali sensazioni e idee hai per la nuova stagione?

"Molto è speculativo. Come andranno le cose non si può mai prevedere con esattezza. Il triplice fardello di campionato, coppa e Champions League è nuovo per noi. Vogliamo continuare a giocare un calcio bello e attraente e ottenere il massimo successo. Sono di buon umore".

Come vedi la Champions League?

"Sappiamo quanto sarà difficile. Dovremmo rimanere con i piedi per terra, goderci la competizione, assorbire tutto e fare del nostro meglio. La performance è l’unica cosa che possiamo influenzare.

Hai degli avversari che vorresti affrontare?

"Lo stadio Bernabeu del Real Madrid sarebbe una destinazione da sogno. Oppure a Milano, a San Siro, contro il Milan o l'Inter. O a Londra contro l'Arsenal".