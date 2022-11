Nelle ore in cui otto consiglieri di maggioranza del Comune di Milano si sono dichiarati contrari alla realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan hanno in progetto di costruire in città, Matteo Salvini prende la parola su Twitter per dare il suo aut aut: "Il Comune di Milano ha già fatto perdere troppo tempo a Milano, alle società e ai tifosi. Si scelga subito il nuovo San Siro oppure si vada a Sesto! ", il messaggio scritto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Poco fa, sul tema, si è espresso anche Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, in un'intervista rilasciata all'ANSA: "Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi ma è la legge. San Siro è del '26, sarebbe come buttare giù l'Eur a Roma quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo, lo metterò. Ma non occorre un vincolo per salvarlo, semmai servirebbe una decisione del ministero per dire 'abbattetelo'. Però dal ministero non arriverà mai".