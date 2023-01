Nuovo attacco del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nei confronti del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Oggetto del contendere, manco a dirlo, lo stadio nuovo di Inter e Milan: "Sgarbi non ha nessun titolo e mezza delega per dire sì o no a un'opera. Dire di no a un miliardo di euro per riqualificare un quartiere è una follia indegna di un Paese sviluppato. Chi ha uno stadio di proprietà come la Juventus ha più fatturato: a Madrid hanno fato un'enorme operazione in pieno centro in mezzo ai palazzi.