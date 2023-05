"Quello che per noi conta è che ci sia subito, al più presto, una decisione del Collegio dei garanti. A noi interessa che ci precisino i tempi della decisione del Collegio dei garanti, non abbiamo discusso di merito in questa riunione ma di metodo.

Loro ci hanno detto che decideranno. È stato un incontro che ha una funzione notarile, in cui il Comune, i proponenti e gli opponenti si incontrano e fanno un contraddittorio, noi quello che avevamo da dire lo abbiamo detto nel corso del dibattito pubblico" ha detto Giuseppe Bonomi, advisor del Milan per il nuovo stadio, all’uscita da Palazzo Marino, dopo il confronto con il comitato Referedum X San Siro, i rappresentati di Inter e Milan e il Collegio dei garanti del Comune di Milano.