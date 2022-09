Una parziale rifunzionalizzazione di San Siro e attenzione ai prezzi per un’accessibilità delle persone al nuovo stadio. Sono le richieste che il capogruppo del PD in Consiglio comunale, Filippo Barberis, fa in commissione consiliare ai club Inter e Milan alla vigilia della partenza del dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio che inizierà domani. Un elemento che è bene approfondire e che era stato chiesto anche dal Consiglio comunale è capire come nella riqualificazione dell’area sia possibile mantenere una parziale rifunzionalizzazione dell’attuale stadio, perché credo che non cancellare quel simbolo e avere elementi che lo ricordino può avere un valore economico e di sviluppo dell’area, perché la rende unica al mondo. Un’altra richiesta è quella dell’attenzione all’equilibrio tra il numero dei posti, il costo dei biglietti e mantenere l’accessibilità popolare allo stadio. Su questo serve grande attenzione perché se i posti sono troppo ridotti è difficile che si riesca a mantenere dei prezzi bassi. Questo per noi è un elemento molto importante e terremo gli occhi bene aperti nei passaggi delle prossime settimane".