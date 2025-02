Giacomo Stabile, difensore dell'Alcione in prestito dall'Inter, si racconta a Cronache di Spogliatoio. Partendo dall'esordio in Serie C con gli orange. "Un incubo. Tocco il primo pallone e prendo una tranvata fortissima da un attaccante del Vicenza", dice il centrale passato dal settore giovanile nerazzurro.

"Il fatto che io arrivi dall'Inter un po' influenza. Capita che gli avversari dicano: 'Anche se giocavi con loro qui non sei un fenomeno'. A me fa sorridere perché so che lo fanno per distrarmi. Non ho neanche mai esordito in prima squadra, non pensavo mi conoscessero. Da quando avevo dieci anni ho sempre giocato con l'Inter. L'anno scorso, dopo le finali Scudetto con la Primavera, il mio procuratore mi ha detto dell'interesse dell'Alcione. Non ho avuto dubbi. Li ho scelti per il loro lavoro coi giovani".

"Forse in futuro ci renderemo conto di quello che stiamo facendo - sottolinea Stabile, difensore di una squadra che non aveva mai raggiunto la Serie C ed è neopromossa - Certi risultati erano inimmaginabili e poi rimanere vicino casa mi ha aiutato". Gli orange sono settimi, in piena zona playoff nel girone A.