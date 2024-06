L'attaccante di Spagna e Athletic Bilbao, Nico Williams, parla alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match tra le Furie Rosse e l'Italia di Spalletti,

Se dico Italia a cosa pensa?

"A Balotelli".

E perché?

"Perché mi piaceva da morire. Lo ricordo travolgente all’Europeo del 2012, e lo seguivo ai tempi del City. Tanto io come mio fratello Iñaki ci facemmo la cresta come lui".

La partita di domani.

"Difficile, dura, equilibrata che può andare da una parte o dall’altra. Speriamo tocchi a noi, e di sicuro proveremo a vincere. Abbiamo visto tutti insieme qui in ritiro la sfida con l’Albania e l’Italia ci ha impressionato: una squadra intensa, forte, che pressa alto e si chiude bene. I compagni mi prendevano in giro, dicono che con Di Lorenzo non avrò vita facile, che è super intenso e mi starà addosso, appiccicato. Mi sa che hanno ragione. Proverò a dargli fastidio con le mie armi, velocità e dribbling".

Altri azzurri da segnalare?

"Bastoni. È un animale, e la difesa è fortissima, vediamo se riusciamo a farla saltare".

In Qatar iniziaste con un 7-0 alla Costa Rica. Pericolo di ripetere l’eccesso di euforia dopo il 3-0 alla Croazia?

"No, perché in Qatar abbiamo preso un colpo molto duro. Sembrava che volassimo e agli ottavi eravamo già a casa. Tosto tosto. Ci sono rimasto malissimo. Dagli errori però si apprende. E poi abbiamo cambiato allenatore, stile di gioco e mentalità: qui vedo grande elettricità, concentrazione e consapevolezza di poter fare qualcosa di grande per la Spagna vincendo il torneo per la quarta volta, cosa che non ha ancora fatto nessuno".