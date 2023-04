Il tema della sostenibilità applicato al mondo del calcio. Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, intervistato da La Repubblica, si sofferma in particolare sulla possibilità di usare proprio la sostenibilità come criterio per l'iscrizione al campionato: "Su alcuni temi della sostenibilità siamo eccellenti. I nostri stadi invece fanno fatica se parliamo di efficientamento energetico. Ma già da agosto abbiamo dettato linee sul risparmio dei consumi e stiamo aiutando il passaggio ai led in tutti gli impianti. Tutti i presidenti stanno rispondendo con convinzione. Ha detto bene il ministro Andrea Abodi: sono cose da fare a prescindere dalla candidatura dell’Italia per l’Europeo 2032, che è un acceleratore, ma non può essere l’unico motivo per un intervento deciso. Per le infrastrutture stiamo elaborando proposte per la Federazione. Lo potremo fare anche per l’economia circolare. Le risorse ci sono, ma chiaramente ne vanno trovate di più.