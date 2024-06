Dopo le parole in conferenza stampa, Yann Sommer arriva anche ai microfoni di Sky Sport per parlare della partita che la Nazionale svizzera disputerà domani contro l'Italia per gli ottavi di finale di Euro 2024: "Domani sarà una grande partita per tutti e due. Jorginho che batte il rigore? Ormai è il passato, mi concentro sul presente perché quella è storia di 3-4 anni fa. Domani sfidiamo una squadra forte, con tanti giocatori che conosco perché milito in Serie A".

Donnarumma contro Sommer sarà un po' un derby.

"Lui è un grande portiere. All'Inter ho Gianluca Spinelli come preparatore dei portieri e penso piaccia anche a lui, ne ho parlato tanto. Donnarumma ha davvero grandi qualità, veloce; mi piace vederlo giocare".

L'Italia è favorita?

"Sì, sono campioni d'Europa. Ci concentriamo sulla nostra performance ma loro sono favoriti".

Hai sentito i tuoi compagni all'Inter?

"Ultimamente no, prima del torneo sì. Sarà bello giocare contro di loro domani".