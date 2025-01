Nel giorno del lancio del tour del trofeo del Mondiale per Club, DAZN raccoglie il parere sulla competizione dell'ex giocatore di Real Madrid e Inter Santiago Solari, che ha spiegato come i Blancos punteranno con decisione alla conquista del titolo a luglio: "Il Real Madrid punta sempre all'eccellenza. È un atteggiamento, cercare di essere leali ai nostri valori ogni giorno. Sforzo, solidarietà, lavoro di squadra, umiltà, resilienza. Questi sono i nostri valori fondamentali e cerchiamo di vivere ogni giorno pensando a loro, e di provare a vivere le nostre vite in quel modo, a giocare le nostre partite allo stesso modo. Questo nuovo formato è molto più ampio.

Sul torneo che Solari ha vinto quando era ancora Coppa Intercontinentaleda giocatore, e che ha poi guidato il Madrid all'edizione del 2018 da allenatore poi ha aggiunto: "Adesso sno coinvolte trentadue squadre. Si è evoluto, poco a poco, fino a diventare un torneo enorme. Questo è importante per noi. Per il Real Madrid, questa sarà un'opportunità. Ci proveremo. Daremo il massimo. Ci impegniamo per raggiungere l'eccellenza. C'è una nuova versione del trofeo. Sembra bellissimo e combatteremo per ottenerlo e cercheremo di vincerlo."