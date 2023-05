Wesley Sneijder, fantasista dell'Inter del Triplete, si è concesso ai microfoni di Sportmediaset per parlare dell'euroderby in programma domani sera a San Siro tra Milan e Inter. "Non c'è una favorita. Il Milan sta facendo bene in Champions, l'Inter sta giocando fortissimo - le sue parole -. E' una partita da 50 e 50. Settimana prossima sarò a Milano, spero vinca l'Inter".