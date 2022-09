Dopo la rocambolesca sconfitta di Trnava contro l'Azerbaigian, è Milan Skriniar, in qualità di capitano della Slovacchia, a esporsi ai media per spiegare cosa non sia andato. Cercando però di cogliere in primo luogo i lati positivi. "Dopo anni, abbiamo mostrato un calcio moderno, ma per segnare dobbiamo sempre lottare duramente. Volevamo provare alcune delle cose che abbiamo praticato durante l'allenamento. Nel primo tempo hanno chiuso bene il centro campo, nel secondo abbiamo voluto cambiare qualcosa. Ha funzionato e le possibilità sono arrivate. Stavamo mettendo sotto pressione l'avversario".