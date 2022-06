"Ha capacità di leadership e tutti i requisiti per guidare la squadra". A giustificare con queste parole la scelta di affidare la fascia di capitano della Slovacchia a Milan Skriniar è il ct Stefan Tarkovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Bielorussia: "Significa non solo avere un nastro sulla manica, ma anche la responsabilità di interpretare lo stato d'animo della squadra, di difenderla, di affrontare i momenti di crisi, di sopportare tutto ciò che è connesso a questo. Percepisco lo spogliatoio nel suo insieme, quindi percepisco i giocatori al suo interno".