L'ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko, intervistato da Juventusnews24, ha risposto sulla lotta scudetto e sul divorzio tra la Juventus e Paulo Dybala.

Chi vincerà lo scudetto?

"È una lotta difficile quest’anno. Io vedo bene l’Inter che ha una squadra forte. Secondo me loro sono i favoriti".

Su Dybala:

"Non è solo Paulo ad aver deciso di dire addio. Io penso che la Juve abbia un piano per il futuro e che voglia costruire un progetto su Vlahovic e altri giocatori giovani. Per questo non hanno trovato l’accordo per il rinnovo".