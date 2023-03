La strana parabola calcistica di Federico Dimarco era facilmente prevedibile, secondo Alessandro Recenti, che lavorato con il laterale dell' Inter quando era vice-allenatore al Sion nella stagione 2017-2018: " Ero sicuro che potesse fare questo percorso sia dal punto di vista umano che del professionista - ha raccontato a Tuttomercatoweb.com -. In Italia si fa un po' fatica ad aspettare i giovani, ma lui ha dimostrato il suo valore a Parma e Verona. L'esperienza all'estero lo ha fatto crescere in una stagione con 3 cambi di allenatore e un po' particolare, con l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, salvo poi permettergli di chiudere molto bene la stagione.

Questo dimostra che i giovani nel campionato italiano fanno fatica ad emergere in un campionato non facile. Ci sono squadre che puntano tanto sui giovani, alcuni sono interessanti, però la storia per Dimarco nello specifico parla per sé".