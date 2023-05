Direttamente da Roma e dalla Padel Cup, Andrij Shevchenko ha parlato della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina: "Mi aspetto una bellissima partita, due finaliste che hanno raggiunto traguardi importanti giocando un bellissimo calcio. Secondo me non saranno distratte dalle finali europee, c'è tempo per prepararle. Ci sarà tanto entusiasmo, lo stadio sarà pieno, ci aspettiamo una grande partita. Personalmente, vincere la Coppa Italia è stato entusiasmante, contro la Roma, uno dei momenti più belli. Inter favorita? Non so, secondo me vincerà la Fiorentina 2-1 e tra i nerazzurri segnerà Dzeko".