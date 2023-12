Dopo la gioia del derby ligure, torna alla sconfitta la Sampdoria di Andrea Pirlo, che cade in casa del Brescia. Le rondinelle calano il tris già nel primo tempo, grazie alle reti di Jallow, Borrelli e Bjarnason, poi arriva la reazione degli ospiti che trovano però il gol troppo tardi per sperare in una rimonta. La rete dell’orgoglio dei Doriano arriva all’86esimo sottoscritto da Giordano, non c’è più tempo al Rigamonti: finisce 3-1 il match tra bresciani e blucerchiati, gara giocata per intero da Stankovic, 81minuti invece quelli disputati da Sebastiano Esposito.