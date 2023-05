La 37ª giornata di Serie A, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, sarà dedicata a Special Olympics Italia, la più grande organizzazione sportiva al mondo per atleti con e senza disabilità intellettive che, con circa 4 milioni di atleti in oltre 200 paesi, promuove una cultura del rispetto e dell`inclusione sociale attraverso lo sport unificato.

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dedicato alla campagna “Adotta un Campione", volta a coprire i costi per la trasferta della delegazione italiana ai Giochi Mondiali che si terranno a Berlino, dal 17 al 25 giugno 2023, e coinvolgeranno 7mila atleti, provenienti da 190 paesi, in 26 discipline sportive. La delegazione italiana, composta da 142 persone, tra atleti tecnici e delegati, sarà presentata, prima della partenza, il giorno 12 giugno alle ore 10.00 al Salone d’Onore del CONI. Inoltre, una grafica televisiva personalizzata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

In Italia, riconosciuta quale Associazione Benemerita dal CONI e dal CIP, è presente dal 1983 ed opera in tutte le regioni attraverso team che preparano 18 mila atleti, in numerose discipline sportive. “Imbattibili insieme”, questo è lo slogan della 37ª Giornata di Campionato della Serie A TIM: per un calcio che unisce, che faciliti la comprensione e la conoscenza, favorendo una cultura del rispetto alla quale educare soprattutto i giovani; affinché imparino a riconoscere il valore della diversità. Per un futuro che non guardi alle differenze ma alle persone, alle abilità e non alle disabilità, che parli di inclusione: contribuendo alla crescita culturale del nostro paese.