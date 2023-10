La Lega Serie A potrebbe dotarsi di un proprio canale televisivo, come da indiscrezioni giornalistiche emerse in queste. ore A confermarlo è il presidente Lorenzo Casini, intervistato dall’agenzia Italpress a margine di un evento a Firenze: "Al momento è un’ipotesi concreta perché è prevista addirittura dal bando, però abbiamo un’assemblea lunedì in cui si discuteranno ancora le offerte della trattativa privata, il termine è il 15 ottobre, per cui è davvero prematuro dire cosa succederà, lo sapremo lunedì.

È un tema economico e di sostenibilità, quindi dipende: se le offerte che arriveranno soddisfaranno le società, allora proseguirà con il modello tradizionale, se le società dovessero ritenere invece economicamente vantaggioso andare verso il canale della Lega Serie A potrebbero decidere questo".