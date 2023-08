Serata amara per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che incassa una lezione di gioco dal Pisa perdendo 0-2 al Ferraris. Protagonista in negativo Filip Stankovic, portiere dell'Inter in prestito ai blucerchiati: al 14' del primo tempo regala il pallone a Tramoni in fase d'impostazione, permettendo al fantasista dei toscani di segnare il gol del vantaggio piazzando il destro all'angolino. Al debutto in campionato il Pisa conquista i primi tre punti, la Samp si ferma dopo l'acuto di Terni.