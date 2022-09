Nestor Sensini, intervistato da Tuttomercatoweb.com, dà uno sguardo alla lotta scudetto in Serie A dando le proprie preferenze: "Il Napoli mi sembra si sia rinforzato bene. È una di quelle squadre che può puntare alla vittoria del campionato. Ma non dimentichiamoci della Juve. Per ora c’è l’Atalanta lassù ma a giocarsela saranno Inter, Milan, Juve e Napoli. Sono curioso di capire quanto resisterà l’Atalanta. E poi a metà campionato c’è il Mondiale”.