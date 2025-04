A differenza dei turni precedenti, le semifinali di Coppa Italia 2024-25 prevedono la disputa dei tempi supplementari, in caso di risultato in parità dopo i 180' regolamentari delle gare di andata e ritorno. Se l'equilibrio dovesse resistere, a quel punto si andrebbe ai tiri di rigore. Uno scenario da tenere in considerazione sia per Bologna-Empoli che soprattutto per Inter-Milan, visto l'1-1 del primo round (47' Tammy Abraham, 67' Hakan Calhanoglu). Lo stesso schema si ripeterà nell'ultimo atto della competizione, programmato il 14 maggio, all'Olimpico di Roma.