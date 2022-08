Secondo Sconcerti, "non stupisce se da noi due tecnici molto chiari nelle idee come Juric e Gasperini si trovano in testa con gli altri. Vengono da un lavoro usato, hanno un calcio semplice e duro, diverso per verticalità dalla routine italiana dove tutti sono organizzati, ma nessuno tira in porta. Gli altri parlano già di sfinimenti, di calendario impossibile per colpa dei Mondiali invernali. Hanno ragione, ma si dimentica che oggi in partita si può cambiare letteralmente mezza squadra, 5 cambi sui 10 giocatori in campo. Questo non era un vantaggio quando le squadre erano decimate dalla pandemia, oggi la fatica è quella di sempre con due giocatori in più. E allora?".