Nella sua analisi della sconfitta con la Lazio sulle pagine di Calciomercato.com, Mario Sconcerti non risparmia i giudizi negativi sui nerazzurri e in particolare sul tecnico Simone Inzaghi: “L’Inter ha avuto un atteggiamento sbagliato per quasi tutta la partita, la prima mezzora è stata lentissima, senza ambizioni. Questo vuol dire che la gara è stata preparata male, la lentezza di gioco era troppo evidente per non essere almeno in parte voluta. Credo che Inzaghi abbia sbagliato la preparazione alla partita, l’ha pensata male. E ha finito con il gestirla peggio”.