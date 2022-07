La prestigiosa penna del 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti, ha parlato ai microfoni di 'TMW Radio' delle differenti situazioni che coinvolgono l'attualità della Serie A.

Positivo che le squadre ripartano con gli stessi allenatori?

"La continuità è sempre un pregio ma deve essere ad alto livello. Il Milan ha vinto le altre no, serve continuare nella costruzione non basta la continuità almeno per quelli che non hanno vinto".