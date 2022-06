Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti è stato sollecitato a commentare le dichiarazioni di qualche ora fa dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello ottimista sul doppio affare in attacco Lukaku-Dybala.

Ha detto che tutto si può, se sostenibile. Per lei è così?

"La regola è che quando uno parte, arriva un altro. Vedremo alla fine. Che poi i due possano giocare insieme non c'è dubbio, bisogna vedere se possono giocare insieme Lautaro, Dybala e Lukaku. Mi sembra che nessuno abbia comprato nessuno in generale. Stiamo ragionando di trattative. Vedremo come andranno".