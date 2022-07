Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare anche dell'Inter di Simone Inzaghi. "Facciamo fatica a renderci conto che l'Inter è l'unica squadra che comincia perdendo soldi - le sue parole -. L'Inter deve cominciare sempre coprendo 60-70 milioni ogni anno, senza che il debito cambi. E' una soluzione che non può continuare ora. Per forza non poteva prendere Dybala".