Quanto conta per l'Inter la partita di domani?

"Può mettere sotto il Milan. Se i nerazzurri vincono vanno un punto avanti, sennò rimane sotto e dà strada libera. Il Milan ha un calendario peggiore ma anche il carattere per portarsi a casa le quattro partite rimanenti, di riffa o di raffa. Domani è l'occasione dell'Inter".

Cos'è successo al Napoli in tre giornate?

"Quando ha giocato bene, è la squadra che ha giocato il calcio migliore. Non si sono però dimostrati all'altezza del primo posto sul lungo percorso, avendo perso 7 partite. E sono tante: più del doppio rispetto alle squadre che stanno davanti. Spalletti, chi dopo di lui o la società, dovranno capire perché ma credo che a Napoli ci sia stata una mancata crescita di Fabian Ruiz, troppe assenze a metà campionato compresa la Coppa d'Africa, la scomparsa repentina di Zielinski e poi Lozano, Politano e Insigne che hanno segnato poco. Con il 4-2-3-1, senza ali che fanno gol, non puoi vincere il campionato".