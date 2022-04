Il probabile impiego di Paulo Dybala in Juventus-Inter "sembra più una decisione conseguente al fatto che la Juve ha rinunciato a lui". È quanto sostiene Mario Sconcerti nel classico intervento sulle frequenze di TMW Radio . "Mancano 8 partite alla fine, hai deciso che non sarà più un tuo giocatore, cerchi soluzioni diverse - prova a spiegare il giornalista -. Pretendere il massimo da Dybala ora che lo hai epurato non è facile. Quando ti senti rifiutato, non sei al massimo a livello morale".

"Credo che la partita la farà l'Inter, la Juve va a sbalzi, soprattutto quando gioca in casa e partite in cui deve vincere - prosegue Sconcerti -. Magari si difende in blocco e poi gioca con cinque in attacco. Molto dipenderà dalle condizioni di Cuadrado poi. Allegri tende sempre al 4-4-2 ed è Cuadrado il vero fantasista. Dybala terza punta con Cuadrado sarebbe pesante, creerebbe squilibrio. A questa sfida ci arriva meglio la Juve, ma l'Inter ha tutte le capacità per vincerla".