Su Sassuolo-Milan e lo scudetto: "L’anno scorso ho fatto fatica, tra l’altro ero con amici milanisti, purtroppo, e non potevo dire di no a guardare quella partita. Sono stati straordinari, una squadra umile che ha vinto il campionato, quindi grande rispetto per il Milan".

L’ex tennista Francesca Schiavone , notoriamente tifosa interista, presente "I Tennis Foundation", progetto benefico per il quale si è schierata in prima persona, è stata interpellata dai colleghi presenti anche a proposito della sua squadra del cuore, intervista durante la quale ha lanciato una sorta di appello alla dirigenza nerazzurra.

Su Skriniar:

"Secondo me non va venduto. Io lo adoro, lo amo. Mi auguro che rimanga. L’anno scorso e qualche anno fa è stato straordinario. Sono giocatori che fanno la differenza. Come dico anche sul campo da tennis, quando uno ha passione e forza di volontà e mette dentro cuore, fisico, tecnica fa la differenza. Quelli sono i talenti e i giocatori che bisogna tenere".

Su Lukaku:

"Straordinaria news che ha fatto esplodere i cuori a tutti i tifosi interisti. Non so a quelli juventini e milanisti, ma sarà un grandissimo campionato e sarò davanti alla tv sicuramente a guardarlo e a tifare per la mia squadra che è l’Inter".