Che il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku non abbia rispettato le aspettative ci sono pochi dubbi, un autentico flop che sarebbe stato viziato anche da una maglia, la numero 9, che in casa blues inizia a destare qualche sospetto di troppo. A parlarne anche il tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa: "La gente mi dice che il 9 è maledetto e nessuno vuole toccarlo. Tutti quelli che stanno qui da più tempo di me mi dicono 'sai, quello aveva il 9 e non ha segnato, quell'altro anche. E quindi in questo momento nessuno vuole toccare quella maglia. Ed essendo superstizioso anche io, capisco che i calciatori non lo vogliano e che scelgano altri numeri".