Gianluca Scamacca parla al termine di Italia-Bosnia ai microfoni dei canali ufficiali della nazionale italiana. Nel corso dell'intervista c'è anche un passaggio sulla connessione con Davide Frattesi, chiara anche nella gara contro i bosniaci. "Ci conosciamo da 15-20 anni, abbiamo giocato sempre insieme per cui non c'è bisogno nemmeno che chiami palla: so già il movimento che farà..."