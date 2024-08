Addio pronunciato all'Arabia valso un abbraccio all'intero mondo del calcio. Decisione, quella di Paulo Dybala di restare nella Capitale rifiutando i fior di quattrini provenienti dal mondo saudita, apprezzata da Lionel Scaloni che ha premiato l'attaccante. L'ex Juventus è stato aggiunto alla lista dei convocati dal ct dell'Argentina per le prossime partite valide per le qualificazioni al Mondiale. Una chiamata che può interessare indirettamente l'Inter: la convocazione della Joya potrebbe escludere la partecipazione del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ai prossimi impegni in programma per settembre.

#SelecciónMayor El futbolista @PauDybala_JR de @OfficialASRoma se suma a los convocados por Lionel #Scaloni para los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/b0hP3jC0Hm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 26, 2024