Dopo l'ufficialità del suo passaggio in prestito all'Empoli, Martin Satriano scrive sul proprio profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per lo Steda Brest, il club che lo ha accolto negli ultimi sei mesi della scorsa stagione: "Grazie per questi mesi che abbiamo condiviso e per tutto l'amore che mi avete dato! Voglio anche ringraziare tutti i dirigenti, i giocatori e lo staff tecnico che mi hanno sempre trattato nel migliore dei modi. Vi auguro tutto il meglio".