Dopo il 4-2 rimediato in casa del Frosinone, Matias Viña, difensore del Sassuolo, parlando ai microfoni di DAZN racconta come è stato l'impatto con la realtà emiliana: "Io sono contento qua. Ho trovato compagni che ti aiutano tanto. La prima partita un po’ male perché fisicamente non ho fatto la preparazione, ho lavorato da solo, e questo è importante.

Sono tornato da un viaggio lungo dalla nazionale, devo lavorare di più e stare pronto per aiutare il mister e i compagni”. Adesso, per la formazione di Alessio Dionisi arrivano due impegni alquanto impervi contro Juventus e Inter: “La motivazione in questa gare è tanta, dobbiamo pensare a vincere che è la cosa più importante e dobbiamo lavorare in vista di queste due partite”.