Passano dalle mani sapienti di Davide Ballardini, ufficalizzato quest'oggi, le speranze di salvezza del Sassuolo. Salvezza alla quale crede fortemente Uros Racic, centrocampista degli emiliani autore dell'illusorio gol nella disfatta interna contro il Napoli. Il serbo, dal proprio profilo Instagram, prova a caricare i compagni in vista della risalita in classifica.

Questo il messaggio di Racic: "Ragazzi, ci siamo passati tutti e abbiamo abbastanza esperienza per sapere in che tipo di situazione ci troviamo! Quest’anno abbiamo battuto le migliori squadre del campionato e so che possiamo battere anche le prossime, il che per noi significa vita. Ecco perché dobbiamo essere coraggiosi e sappiamo tutti che dobbiamo dare il meglio di noi stessi nei giorni a venire!".