Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo di Alessio Dionisi, raggiunto dal quotidiano francese La Provence ha ripercorso i momenti più importanti dell'annata dei neroverdi, che quest'anno hanno completo un filotto di prestigio superando in casa propria Juventus, Milan e Inter: "Abbiamo vinto due volte a San Siro, contro Milan e Inter, gli ultimi due campioni: in quello stadio senti qualcosa. A parte Roma e Napoli, abbiamo battuto tutte le big: anche per questo se ne è parlato tanto". A proposito del match coi bianconeri, deciso da un suo gol nei minuti finali, ha aggiunto: "E’ stata una partita tosta. A fine gara, l’istinto mi dice a provare qualcosa: ho ancora benzina nelle gambe, provo questo tocco sotto. L’esultanza? Non è stata premeditata, ho sentito insulti dai tifosi della Juve".