Iniziativa lodevole di Inter e Sassuolo in occasione dell'amichevole odierna. "In rappresentanza dei rispettivi club, Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali si sono scambiati degli omaggi per rinnovare l'impegno del Sassuolo nella raccolta fondi a favore dell'ospedale della città", hanno sottolineato i social ufficiali della società nerazzurra.