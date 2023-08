Intervistato da Sky Sport in quel di Riccione, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha spiegato che la strategia di mercato del club neroverde in questa sessione estiva è in linea con quelle del passato: "Abbiamo già acquistato diversi giovani, sei su sette sono ragazzi italiani - le sue parole -. Fa parte un po' del nostro progetto puntare sui giovani, dando loro la possibilità di crescere. Basta pensare a Frattesi, la cui cessione ci ha permesso di reinvestire su altri giovani".