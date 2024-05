Il lunch match di domani contro il Cagliari rappresenta un vero e proprio dentro o fuori per il Sassuolo. Lo sa bene Davide Ballardini, tecnico dei neroverdi intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare lo scontro diretto per la salvezza: "Bisogna anche dare dei meriti alla squadra che dopo due partite disastrose contro Lecce e Fiorentina va a giocare contro l'Inter e, dopo aver preso 8 gol, ha avuto la forza di fare la prestazione. Siamo stati premiati dal risultato, dopo due partite fatte molto male", le parole dell'allenatore degli emiliani per ricordare il successo del Mapei contro i campioni d'Italia.