Andrea Sartori, Head of Sport dell'agenzia Kpmg, ha espresso dagli studi di Sky Sport la sua idea in merito al nuovo stadio di Inter e Milan: "La cosa migliore che Milan e Inter possano fare è uno stadio insieme. Parliamo di due squadre che hanno un bacino di tifosi simile, dimezzi i costi ma riduci anche i costi operativi della gestione dello stadio. Se si è potuto ricostruire il Bernabeu non vedo perché non si possa ricostruire San Siro, sono due stadi molto simili”.