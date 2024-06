La sostituzione di Alexis Sanchez al 66' della gara di Copa America tra Cile e Argentina ha suscitato non poche perplessità tra giornalisti e tifosi della Roja. A margine della sfida, persa all'ultimo respiro dalla sua squadra per effetto del gol di Lautaro Martinez, il ct Ricardo Gareca ha motivato così la scelta di inserire in campo Marcos Bolados per il Niño Maravilla: "Il cambio di Alexis è di natura tattica, calcistica, non c'entra altro. Isla ci ha chiesto di essere sostituito e, dato che ci restavano pochi minuti, volevamo mettere gente fresca in attacco. Per questo motivo è entrato Ben (Brereton, ndr), ci era rimasto un ultimo slot".