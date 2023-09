Mentre il progetto dello stadio nuovo sembra destinato al naufragio, a San Siro è pronta a sorgere a nuova vita l'area dell'ex Trotto, proprio di fianco al Meazza. Dismessa dal 2012, l'area rinascerà grazie a un progetto di riqualificazione, curato dallo studio Kohn Pedersen Fox Associates e all’investimento di Hines. L’area sarà restituita alla città per ospitare oltre 3mila persone, con appartamenti anche in canone convenzionato. Inoltre saranno realizzati progetti di inclusione sociale per i giovani del quartiere San Siro.

I lavori partiranno nel 2024: "Riusciremo a farlo credo in 30 mesi - ha spiegato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia -, quindi nel 2027 credo che l'intervento sarà tutto completato”. L'investimento è di circa 450 milioni di euro nell'arco dei prossimi quattro anni e interessa un'area di 130.000 metri quadrati che sarà riaperta al quartiere grazie ad una rete di collegamenti pedonali e ciclabili e destinata per circa 50.000 metri quadrati alla realizzazione di un nuovo parco, progettato dallo studio internazionale Land, con 700 nuovi alberi, arbusti e spazi pubblici.