Molti i consiglieri comunali che ieri a Palazzo Marino hanno detto la loro nel corso del dibattito precedente all'approvazione delle modifiche chieste ad Inter e Milan per il progetto stadio nuovo, raccolte da Calcioefinanza . Il gruppo del Partito Democratico si è schierato a favore delle suddette modifiche approvate dalla Giunta, come affermato dall'assessore Giancarlo Tancredi : "Nel tempo che intercorrerà tra questa seduta e la delibera dovremo confrontarci con le squadre per il recepimento di queste proposte che a parere della giunta sono assolutamente condivise. Diamo parere favorevole all’ordine del giorno".

Il consigliere Filippo Barberis ha aggiunto opportunamente: “Non ci sarebbe niente di più lontano dagli interessi della città di vedere le squadre che se ne vanno ma lo stadio e l’area restano così. È un problema su che non possiamo fare finta non esista, c’è il rischio concreto di trovarsi un pugno di mosche in mano, un manufatto di cui non sappiamo cosa fare e un’area abbandonata. Il vincolo architettonico di cui si parla rischia di essere la morte della struttura, perché se non si può toccare è certo che la struttura rimarrà abbandonata. Il nostro compito è fare modo che l’ambizione dei club si concili con l’interesse pubblico".