Intervenuto in conferenza stampa prima della Ternana, l'allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo ha parlato anche della condizione fisica dell'attaccante dell'Inter in prestito ai blucerchiati, Sebastiano Esposito. "Dobbiamo cercare di fare le partite per portare a casa i tre punti, continuare la nostra striscia positiva che ci sta dando serenità in settimana" ha detto innanzitutto su ciò che la squadra dovrà fare da qui in avanti.

Sullo stato di forma dei suoi:

"Pedrola si è allenato bene con la squadra e se non ci saranno problemi, domani sarà convocabile. Piccini non si è ancora allenato col gruppo e non credo possa essere della gara così come Esposito, mentre Murro e Verre sono a disposizione. Borini sta bene, ha avuto questi giorni per poter migliorare la condizione, per prendere confidenza con alcuni movimenti che aveva paura ad affrontare dopo l'intervento, è a disposizione, non so se dall'inizio o a partita in corso, è un giocatore importante per noi, sia in campo che all'interno dello spogliatoio”.