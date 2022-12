A margine di una visita al quartiere Gratosoglio a Milano, Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è tornato a ribadire il suo punto di vista sul progetto del nuovo stadio in città di Inter e Milan che non riesce a decollare: "È surreale che all'estero si costruiscano stadi nuovi e sicuri in pochi anni, dando lavoro a molte persone, mentre a Milano si stia chiacchierando da anni senza aver posato una pietra per uno stadio nuovo che a Milano serve", le sue parole riportate da La Stampa.