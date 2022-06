Rino Foschi non crede che la trattativa molto ben impostata dall'Inter per acquistare il free agent Paulo Dybala possa saltare sul più bello. "Il club nerazzurro è ancoro vicino al calciatore, mi auguro che l'operazione vada a buon fine. Se non dovesse andare in porto, l'argentino andrà all'estero, ma suppongo che presto si chiuderà la trattativa con i milanesi", la previsione a 1 Station Radio dell'ex dirigente del Palermo che portò la Joya in rosanero.